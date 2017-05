München - Der FC Bayern will in der kommenden Saison mehr zu feiern haben als diesen einen Titel. So peinlich das Rahmenprogramm die finale Partie beim 4:1 gegen den SC Freiburg behinderte, so langweilig schien die anschließende Sause auf dem Marienplatz für viele Bayern-Stars zu sein. Im Sommer will sich der Verein nun neu aufstellen und die Verantwortlichen wollen dabei offensichtlich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.