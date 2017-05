Wenn der Druck zu groß wird Manager: Die Angst vor dem Versagen

Expertin warnt vor "seelischen Minen", die hochgehen können.

Harald Krüger ist mit seinem Schicksal nicht allein. Stress, Perfekt-sein-wollen, komplexe Herausforderungen, Auftrittsangst: In einer Studie von 2015 gab mehr als die Hälfte der Manager an, aufgrund dieser Faktoren Burn-out-gefährdet und dem enormen Druck nicht mehr gewachsen zu sein.

Die Hamburger Mental-Expertin Marion Klimmer spricht von "seelischen Minen", die jederzeit hochgehen können. Sie warnt vor Selbst-Sabotagen der Manager – mit gravierenden krankheitsbedingten Folgen: Schlaflosigkeit, Magenprobleme, Herzrhythmus-Störungen, Depression.

Angst in Führungsetagen ist ein Tabu-Thema – obwohl sie zu den grundlegenden Erfahrungen des Lebens gehört. "Wir sind in einem Land, in dem Scheitern nicht verziehen wird", sagt Thomas Sattelberger (67), Ex-Personalchef bei der Telekom.

Ein Top-Manager, der seine Krankheit öffentlich machte, ist Rüdiger Striemer (48), Vorstand beim IT-Unternehmen adesso. Er bekam Panikattacken, weil der Druck immer größer wurde. Striemer wies sich selbst in eine psychiatrische Klinik ein – auch wenn das für die Mitarbeiter bedeutet habe: "Der Chef ist in der Klapse."

Harald Krüger, als er auf der IAA kollabiert. Foto: dpa

BMW-Boss Harald Krüger hat gelernt, mit Stress umzugehen. Wenn er mit seinem Chauffeur zu einem Termin unterwegs ist, hört der 51-Jährige Entspannungsmusik. Krüger – in jüngeren Jahren begnadeter Sportler – joggt regelmäßig, an freien Wochenenden fährt er mit seiner Familie in die Berge.

Und auch an seiner Auftrittsangst hat der BMW-Chef, der sich selbst nie in den Vordergrund gestellt hat, gearbeitet: Er will laut Spiegel mehr er selbst sein, sich nicht verstellen und weniger oft frontal auf der Bühne stehen. Letzteres kann Krüger heute zwar nicht vermeiden. Aber der Anti-Selbstdarsteller bereitet sich eigenen Worten zufolge sorgfältig auf die Rede vor und "will einen inneren roten Faden" finden – für seine wohl wichtigsten Worte des Jahres.

Fünf Tipps: Was gegen Stress hilft

Ohne Stress und locker durchs Berufsleben? Tipps von Frank Behrendt, Job-Experte und Ex-Vorstand bei FischerAppelt: