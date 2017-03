Wenigste Gegentore in Top-5-Ligen Abwehrbollwerk: Bayern stellt Europas beste Defensive

Eine Analyse von "Opta Sport Daten" zeigt: Die Münchner stellen derzeit die beste Verteidigung in den europäischen Top-5-Ligen. In den bisherigen 25 Bundesligaspielen musste Manuel Neuer lediglich 13 Mal hinter sich greifen. Das macht im Schnitt 0,52 Tore pro Spiel. Dazu hat die Offensive um Robert Lewandowski, Arjen Robben und Co. bisher 61 Mal eingenetzt. Im Defensiv-Ranking landet Juventus Turin (19 Gegentore, 0,66 Gegentore/Spiel) auf dem zweiten Platz, Paris Saint-Germain (21 Gegentore, 0,70 Gegentore/Spiel) komplettiert das Treppchen.