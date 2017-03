In den vergangenen Monaten wurden in Deutschland über 1.000 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln und über 80 Fälle bei Hausgeflügel bestätigt. In Bayern gab es in allen Regierungsbezirken insgesamt rund 120 Nachweise bei Wildvögeln und 9 in hauptsächlich kleineren Nutzgeflügelbeständen. Seit dem 18. November 2016 herrschte deshalb Stallpflicht.