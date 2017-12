Die Frage ist allerdings, ob Ulreich im Normalfall weiter nur die Nummer zwei beim FC Bayern hinter Nationalkeeper Neuer sein will. In den letzten Wochen brachte sich der ehemalige Stuttgarter nachhaltig in Erinnerung, er wurde plötzlich sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. So etwas amüsiert Ulreich eher, dennoch: "Die Situation hat sich für ihn verändert. Was er möchte, ist seine persönliche Angelegenheit", meinte Heynckes. "Abwarten", sagte Ulreich unlängst lapidar.

In den letzten Tagen waren bereits Gerüchte aufgekommen, dass der FC Bayern Interesse an Bernd Leno von Bayer Leverkusen habe. Der Verein wies dies aber energisch zurück, wollte gegen diese Behauptung sogar rechtlich vorgehen.

"Mit unseren Torhütern sind wir sehr zufrieden", betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Man habe über einen neuen Schlussmann "nicht eine Sekunde gesprochen", fügte Heynckes an. Dies könnte sich aber ändern, sollten die Gespräche mit Ulreich nicht erfolgreich verlaufen.

Offen ist nach wie vor das Comeback von Neuer. Der Bayern- und DFB-Kapitän zerstreute aber schon einmal alle Zweifel an seiner WM-Teilnahme. Er gehe "fest davon aus, bei der WM im Tor zu stehen", sagte der Keeper erst am Wochenende bei einem Fanklub-Besuch. Es sei "alles in Ordnung. Ich bin guter Dinge, dass ich in der Rückrunde meine Spiele machen werde."

