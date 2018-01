Wem folgen jetzt die meisten Leute? Dschungelcamp: Dieser Promi hat viele Facebook-Fans verloren

Endspurt im Dschungelcamp: Nur noch sieben von zwölf Promis kämpfen in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone. Zu Beginn der Staffel lag Natascha Ochsenknecht (53, "Augen zu und durch") laut einer Umfrage vom Bekanntheitsgrad her am weitesten vorne, Daniele Negroni (22, "Too Far") bei den Facebook-Fans und David Friedrich (28) bei den Instagram-Followern. Wie ist die Social-Media-Bilanz nun nach etwas weniger als zwei Wochen Dschungelcamp?