Mit seiner elften Achtelfinal-Teilnahme bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne zog Nadal mit dem Schweden Stefan Edberg gleich. Nur Roger Federer hat es in der Geschichte des Profi-Tennis in Melbourne häufiger in die Runde der besten 16 geschafft. Dort trifft Nadal am Sonntag auf den Argentinier Diego Schwartzman.