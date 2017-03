Weltpremiere Porsches erster Kombi

In den Handel kommt die zweite Karosserievariante des Porsche-Flaggschiffs im Oktober ab 97.557 Euro. Für einen Aufschlag von rund 4.500 Euro zur Limousine gibt es den Viertürer laut des Sportwagenherstellers mit einer neuen Heckpartie, bei der das Dach länger ist und die Rückscheibe steiler steht. Damit wächst das Kofferraumvolumen bei aufrechter Rückbank zwar nur um 20 auf 520 Liter, und bei umgeklappten Sitzen fasst der Sport Turismo mit seinen 1.390 Litern auch nur 50 Liter mehr.



Dennoch bewirbt Projektleiter Gernot Döllner den Neuzugang als das deutlich praktischere Auto: Die Ladekante ist sechs Zentimeter niedriger, die Heckklappe deutlich größer, und zum ersten Mal gibt es anstelle der zwei Einzelsitze im Fond auf Wunsch auch eine Dreiersitzbank. Außerdem übernehmen die Schwaben aus Cayenne und Co. sinnvollerweise das Schienensystem zur Ladungssicherung.



An der Technik ändert sich nichts. Es gibt das Auto ausschließlich auf Basis der kurzen Panamera-Variante mit zunächst fünf Motoren – stets in Verbindung mit Allradantrieb. Los geht es beim neuen Sport Turismo mit dem 97.557 Euro teuren V6-Modell Panamera 4 mit 243 kW/330 PS. Darüber rangieren der Panamera 4S mit 324 KW/440 PS, der 4S Diesel mit 310 KW/422 PS sowie das V8-Modell Turbo, das auf 404 kW/550 PS kommt.