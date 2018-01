München - Bastian Schweinsteiger will den Fans des FC Bayern München mit einem großen Abschiedsspiel Servus sagen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag kurz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim bekanntgab (lesen Sie hier den Ticker), findet am 28. August eine Partie gegen Schweinsteigers aktuellen Club Chicago Fire statt.