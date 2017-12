Und Coman war mit seinem technisch anspruchsvollen Treffer unter die Latte zum 2:1 und dem Elfmeter, den er rausgeholt und Robert Lewandowski zum Endstand verwandelt hatte, zweifellos der Münchner Matchwinner. Famose Franzosen sahen die Bayern pünktlich vor dem Champions-League-Duell mit Hauptstadtklub Paris Saint-Germain am Dienstag (20.45 Uhr). "Es war ein sehr gutes Spiel, aber nicht perfekt", befand Coman bescheiden und überließ das Loben lieber den Kollegen.

"Ich freue mich für ihn. Er hat gut gespielt. Das ist super", sagte etwa Ribéry über den 13 Jahre jüngeren Flügelspieler. "Dass Kingsley außergewöhnliche Qualitäten hat, die nicht an jeder Ecke zu finden sind, das wissen wir", sagte Thomas Müller und sprach gar von "Weltklassepotenzial": "Wenn er die PS auf den Rasen bringt, hat es jeder Gegner schwer." Flügelläufe habe Coman ja schon immer drauf gehabt. "Wenn er das jetzt auch noch hinbekommt und seine Flanken zu Torchancen führen, ist er für uns Gold wert." Eine "großartige Leistung" bescheinigte ihm auch Heynckes: "Seine langen Läufe, diese Soli, kosten Kraft. Die Fitness hat er jetzt wieder. Es ist erfreulich, wie er sich entwickelt hat."

In Heynckes scheint Coman nun endlich die Vertrauensperson gefunden zu haben, die er nach dem Abschied von seinem Förderer Pep Guardiola wohl eigentlich in dessen Nachfolger Carlo Ancelotti gesehen hatte. Unter dem Italiener hatte er schließlich 2013 mit 16 Jahren sein Debüt für PSG gefeiert, wo er zuvor seit seinem achten Lebensjahr gespielt hatte und im Jugendinternat des Klubs zum Profi gereift war. Seine feste Verpflichtung bis 2020 für 21 Millionen Euro Ablöse an Juventus Turin rechtfertigt Coman nun Woche für Woche mehr.



Generationen-Wechsel? Ribéry kommt für Coman (r.). Foto: sampics/Augenklick

In dieser Form ist er auf dem besten Weg, Ribérys Erbe anzutreten. Die Frage, mit der sich die Verantwortlichen der Bayern auch mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit jenem in die Jahre gekommenen Monsieur beschäftigen müssen, lautet: Ist Coman schon besser, als Ribéry es je wieder werden kann? Aktuell erinnert Coman jedenfalls an seine starken Auftritte, die ihm unter Guardiola in der Champions League schon gelungen waren. Im März 2016 hatte er zum Beispiel den 4:2-Verlängerungskrimi im Achtelfinalrückspiel gegen seinen Ex-Klub Juve mit einer Vorlage zum 2:2 und einem Treffer zum Endstand für die Bayern entschieden.

"Das ist eine schöne Momentaufnahme", sagte Coman nun nach seinem jüngsten Gala-Auftritt: "Ich muss vor allem fit bleiben, um dann auch mal mehrere gute Spiele hintereinander zu machen." Am Dienstag bietet sich ihm gegen seinen Heimatverein die perfekte Gelegenheit dazu, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen.

Hier gibt's weitere News zum FC Bayern