Weltcup-Slalom Rekord verpasst: Kristoffersen schlägt Hirscher in Kitz

Geschlagener Hirscher: "Henrik einsame Klasse"

Der Österreicher bleibt der erste Anwärter auf die Starrolle bei den Winterspielen in Südkorea, auch wenn er einen Prestigeerfolg auf dem Ganslernhang nach zuvor fünf Slalom-Siegen in Serie in dieser Saison verpasste. Mit seinem 54. Erfolg hätte er Ski-Legende Maier in der ewigen Bestenliste auf Platz zwei einholen können. "Henrik war heute einsame Klasse", lobte Hirscher, der vor Olympia aber noch drei Chancen hat, Maier im Klassement doch noch einzuholen. Zunächst steht am Dienstag in Schladming der spektakuläre Nacht-Slalom an.