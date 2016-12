Alleine so kommen also schon 20.000 Euro für den FC Teutonia München zusammen. Bernhard Slawinski ist zuversichtlich, dass dieser Wert in den nächsten Tagen und Wochen weiter überschritten wird.

SPD-Fraktion spendet 500 Euro



Mitglieder der SPD-Fraktion besichtigen den Brandschaden beim FC Teutonia München. Foto: SPD

In einer Mitteilung gab die SPD-Fraktion des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg bekannt, 500 Euro an den FC Teutonia zu spenden. Drei Mitglieder waren am Donnerstag vor Ort und ließen sich von den Verantwortlichen die zerstörten Räumlichkeiten zeigen. "Als wir gelesen haben, dass Teutonia ein Spendenkonto eingerichtet hat, haben wir uns als Fraktion sofort entschieden den Fußballvereine in seiner Not zu unterstützen", äußert sich Otmar Petz als Fraktionsvorsitzender der SPD im BA 9. Das Geld soll vor allem in Ausrüstung investiert werden, "denn von ideeller Unterstützung kann man keine Bälle und Trikots kaufen", wie Willi Wermelt von der SPD sagt.

Klaus Neuner, Vorsitzender des FC Teutonia freut sich über die spontane Hilfe: "Wir bedanken uns sehr herzlich bei der SPD BA Fraktion." Herr Ritter, ehemaliger Vorsitzender und als Mitglied zuständig für die Versicherungen ergänzt: "Es kann dauern bis die ersten Gelder von der Versicherung fließen und da sind 500 Euro schon mal eine Hilfe für die ersten kleinen Anschaffungen wie Trikots, Bälle und Spielerausrüstung.“"

Wie geht es jetzt beim FC Teutonia weiter?

Noch immer ist das abgebrannte Vereinsheim nicht komplett gesichert – beim FC Teutonia steht die Sicherung des intakten Gebäudeteils derzeit im Vordergrund. Durch die Löscharbeiten entstanden zusätzlich erhebliche Schäden, vor allem an der Dachstuhl-Dämmung und der Elektronik im Gebäude. Falls sich keine Firma mehr findet, die diese Arbeiten vor Heiligabend übernimmt, treffen sich möglicherweise die Mitglieder am 24. Dezember, um gemeinsam aufzuräumen und die Schäden so gut es geht zu beseitigen.

Auf Nachfrage der AZ teilte Bernhard Slawinski mit, dass sich ein Schreinerteam aus dem Umfeld des SV Anzing bereiterklärt hat, für einen kompletten Tag beim Wiederaufbau des Vereinsheims mitzuhelfen.

Von 3. bis 7. Januar finden die Münchner Stadtmeisterschaften der Junioren statt – auch hier werden nochmals Spendenboxen für den FC Teutonia München aufgestellt. Am 7. Januar werden sämtliche bisher gesammelte Spenden bei den Münchner Hallenkreismeisterschaften in Milbertshofen (Gebrüder-Apfelbeck-Halle) an den FC Teutonia übergeben. Unter anderem wird auch BFV-Präsident Dr. Rainer Koch vor Ort sein. Die Spendenübergabe ist für 20 Uhr vorgesehen.

Spendenkonto: BFV-Sozialstiftung, IBAN: DE44700400480793849100, BIC: COBADEFFXXX Commerzbank AG oder bfv-sozialstiftung.de/helfen/