Welches Gwanderl hätten’s gern? Kostümverkauf aus dem Fundus des Gärtnerplatztheaters

Interview in Seefeld Barbara Becker und Freund Juan: Folgt bald die Hochzeit?

Sie ist eine Sportskanone durch und durch: Barbara Becker. Yoga und Pilates zählen seit vielen Jahren zu ihren großen Leidenschaften.Jetzt hat das Energiebündel, das kürzlich - kaum zu glauben ihren 50. Geburtstag feierte - auch den Wintersport für sich entdeckt. Genauer gesagt das Langlaufen! In der Olympiaregion Seefeld in Tirol gab sie in der Loipe Gas. Mit in Seefeld dabei war auch ihr jüngerer Lebensgefährte Juan (33) – beide wirkten schwer verliebt und lachten und kuschelten nonstop. Juan ist Geschäftsmann aus den USA, den sie in Miami bei einer Vernissage kennenlernte.