Naddel bereut ihre Vergangenheit

Nadja geht selbstkritisch mit sich und ihrem Leben um, wie sie immer wieder klarstellt: "Klar lernt man aus seinen Erfahrungen, und ich weiß, dass ich aus heutiger Sicht vieles anders machen würde. Ich hätte, als ich noch wohlhabend war, mich schnellstens um ein Eigenheim kümmern müssen, damit ich auch dann ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich nichts mehr verdiene, doch was bringt es, wenn ich mir deswegen ständig Vorwürfe mache? Das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen."

Und was hat Sie sich für 2018 vorgenommen? Der AZ gibt sie eine ehrliche Antwort: "Endlich eine Wohnung. Das heißt, ich muss erst einmal sparen, sparen, sparen. Bis März will ich eine Bleibe. Ich will es hinkriegen. Es ist alles so schweineteuer, 60 bis 70 Quadratmeter für 1.600 Euro plus Nebenkosten! Ja gut, ich will auch nicht außerhalb Hamburgs oder in einem Viertel leben, in dem ich Angst vor Übergriffen habe. Es muss schon eine zentrale Lage sein.“