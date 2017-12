14:30 Uhr: Bayern-Trainer Jupp Heynckes erwartet von den deutschen Weltmeistern eine "überragende" WM 2018. "Wir haben eine absolute Topmannschaft, die nicht nur Weltmeister geworden ist, sondern auch die WM-Qualifikation ohne Niederlage absolviert hat", sagte der 72-Jährige am Freitag. Im Moskauer Kreml werden die Vorrundengruppen gezogen. Unabhängig davon sieht Heynckes "eine wahnsinnig kompetitive Nationalmannschaft", die in Russland zu den Titelanwärtern gehören werde: "Sie wird sich überragend präsentieren, davon bin ich felsenfest überzeugt." Argentiniens Nationaltrainer Jorge Sampaoli hatte Deutschland trotz der Final-Niederlage gegen die DFB-Auswahl 2014 zuletzt nicht auf dem Zettel gehabt. Sampaoli sei ein guter Trainer, sagte Heynckes und fügte schelmisch hinzu: "Ich weiß nicht, ob er vorher ein paar Gläser Rotwein getrunken hat."

12:40 Uhr: Russlands Vize-Premier Witali Mutko hat in einer Wutrede vor der Auslosung der WM-Endrunde in Moskau erneut alle Doping-Vorwürfe zurückgewiesen. Der Politiker bewegte sich hart an der Grenze zur Verleugnung. Lesen Sie hier mehr dazu!

12:17 Uhr: Die polnische Nationalmannschaft verzichtete in den vergangenen zwölf Monaten komplett auf Testspiele. Warum? Womöglich, um sich nicht den FIFA-Schnitt zu verderben. Denn auch Testspiele fließen in die Ermittlung des Punkte-Koeffizienten für die FIFA-Weltrangliste ein. Niederlagen wirken sich da negativ aus, Siege in wichtigen Spielen (große Turniere oder Qualifikationsspiele) werden mit Faktor 2,5 bewertet, Siege in Testspielen gegen sogenannte kleine Gegner nur mit Faktor 1. Der Kicker berichtet über diese zweifelhafte Methode - die Polen in Topf 1 gesetzt – große Nationen wie England oder Spanien finden sich aber in Topf 2 wieder. Die Platzierung in der FIFA-Weltrangliste hat Einfluss auf die Topf-Zuordnung. So sind Deutschland (Platz 1), Brasilien (Platz 2) und Portugal (Platz 3) automatisch in Topf 1 gelandet - und die polnische Nationalelf hat jedes Risiko vermieden, aus dem Top herauszufallen.

11:47 Uhr: Das Interesse der Deutschen an der WM in Russland hat noch großes Steigerungspotenzial. Laut des SLC-Sportbusiness-Reports (5.190 Befragte) scheuen die deutschen Fans die Reise vor allem aufgrund der hohen Kosten (70,9 Prozent), der allgemeinen Situation in Russland (55,4 Prozent) und von Sicherheitsbedenken (37,1 Prozent). Laut Auskunft der FIFA allerdings wurden vor der WM-Auslosung am Freitag im Moskauer Kreml 28.000 der insgesamt verkauften rund 750.000 Eintrittskarten nach Deutschland abgesetzt. Damit liege des Land des Weltmeisters in der Ticket-Rangliste auf dem vierten Platz..