Moskau - Das Warten hat ein Ende: Nach der monatelangen Qualifikation werden nun endlich die Gruppen für die WM-Endrunde 2018 in Russland ausgelost! Der ehemalige englische Stürmer Gary Lineker wird die Zeremonie am 1. Dezember im Staatlichen Kremlpalast in Moskau leiten. Die russischen Sportjournalistin Maria Komandnaya wird ihm dabei zur Seite stehen. Zusätzlich werden die beiden von acht Assistenten unterstützt.