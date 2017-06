Stattdessen könnte dem 39-Jährigen ein neuer Zweijahresvertrag angeboten werden, der eine Option auf ein Ende nach der kommenden Saison enthält. Das Team werde "das machen, was Dirk will", so der Sender. Bis Donnerstag müssen die Mavericks die Liga über ihre Absichten bezüglich des Papieres informieren - Nowitzki hatte dieses vergangenen Juli unterschrieben.