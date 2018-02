"Weitere Verletzung wäre suboptimal" Manuel Neuers Arbeit am Comeback: Fortschrittlich

Auch für die Nationalmannschaft und Bundestrainer Joachim Löw ist die Personalie Neuer von größter Bedeutung. "Ich bin mit ihm in Kontakt, es läuft alles nach Plan. Ich bin entspannt", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke in der ARD. Der Europameister von 1996 verwies auf die Vorbereitung vor der WM 2014, in der Neuer ebenfalls an einer Verletzung an der Schulter laboriert hatte. "Manu hat damals gezeigt, dass er nicht viel Anlauf braucht. Er hatte sich im Pokalfinale verletzt und dann bis zum WM-Start kaum trainiert", so Köpke. Neuer werde in dieser Saison "noch Spiele in der Bundesliga und Champions League machen, und dann haben wir noch die ganze WM-Vorbereitung", führte Köpke aus. "Ich bin guter Dinge und weiß, dass ich in der Rückrunde noch spielen werde", hatte Neuer selbst Ende Januar gesagt. Er bleibt optimistisch.

"Wir versuchen ihn dabei zu unterstützen, zu alter Stärke zu finden"

Seine Kollegen haben jedenfalls keinen Zweifel daran, dass es Neuer rechtzeitig zur WM in Topform schafft. "Wenn Manuel Neuer zurückkommt, ist er die Nummer eins", sagte Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen, die deutsche Nummer zwei, bei ESPN: "Er verdient diesen Respekt. Und wir alle versuchen ihn dabei zu unterstützen, wieder zur alten Stärke zurück zu finden. Wir sind eine Mannschaft und wollen mit Deutschland erfolgreich sein. Deshalb pushen wir uns immer gegenseitig."

Ter Stegen wäre die erste Alternative, falls Neuer die WM verpasst. Doch davon will aktuell niemand ausgehen.