Weitere Tests nötig George Michael: Todesursache nach Obduktion weiter unklar

Es war in den letzten Jahren ruhig um den "Last Christmas"-Sänger geworden. Dennoch kam George Michaels Tod völlig überraschend. Freunde und Kollegen bezeichneten ihn posthum als "Ikone", "Inspiration" und "großes Talent". In den 80er Jahren schoss er mit Wham! zu Weltruhm. In den sechs Jahren ihres Bestehens hatte die Formation zahlreiche Welthits, u.a. "Wake Me Up Before You Go Go", "I'm Your Man" und eben "Last Christmas". Michaels Solokarriere nach der Wham!-Trennung verlief ebenfalls äußerst erfolgreich. Insgesamt verkaufte er bis zu seinem Tod etwa 100 Millionen Tonträger.