Weitere Frauen melden sich Fall Dieter Wedel spitzt sich zu

Als die Filmcrew einen Tag nach dem Vorfall nach München ins Hotel Vier Jahreszeiten umzog, suchte die verletzte Schauspielerin beim langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern Hilfe. Gemsch plagen heftige Nacken- und Kopfschmerzem, dazu Schwindelgefühl, Übelkeit und Erbrechen.

"Diese Symptome können eindeutig als Folge der Gewalttätigkeit vom 12.12.80 angesehen werden", so schreibt es Müller-Wohlfahrt laut Zeit damals an Gemschs Anwälte. Der Orthopäde kann sich heute allerdings nicht mehr an die Schauspielerin und den Fall vor 38 Jahren erinnern.

Die Schilderungen einer Kollegin erinnern stark an das, was Esther Gemsch widerfahren sein soll. Ute Christensen beschreibt, wie Wedel sie ’81 am Set mobbte, nachdem sie – ebenso wie Gemsch – seine Einladung aufs Hotelzimmer ausgeschlagen habe. Sie soll einen Nervenzusammenbruch bekommen und in einer Klinik ihr ungeborenes Kind verloren haben. Eine andere Schauspielerin (heute 74) berichtet anonym, Wedel habe sie 1975 in einem Waldstück vergewaltigt.

Wedel befindet sich derzeit in einer Klinik. In seiner eidesstattlichen Erklärung hat er bilsang sämtliche Vorwürfe dementiert (AZ berichtete).

"Wenn er das tut, kann ich nur sagen: Er lügt!", entgegnet Schauspielerlegende Michael Mendl in der Zeit. Er hat selbst mit dem Regisseur zusammengearbeitet.

Wedel drohte dem Opfer

Der Fall von Esther Gemsch ist heute verjährt. Damals kam er bei der Polizei nicht zur Anzeige. Das mutmaßliche Opfer schildert, wie aussichtslos ihr der Kampf gegen den großen Wedel erschien. "Ich war 24 und hatte kein Geld." Obendrein habe der Regisseur gedroht, sie zu vernichten. Er könne dafür sorgen, dass sie nie wieder spielen werde.

Einen Drohanruf hörte der bekannte Münchner Produzent Eric Moss mit an. Er besuchte die verletzte Schauspielerin in ihrem kleinen Einzelzimmer des Vier Jahreszeiten. "Es war ein Horror", sagt Moss heute. Gemsch hatte ihm schon anvertraut, "dass Wedel versucht hat, sie äußerst brutal zu vergewaltigen." Die Details decken sich mit den heutigen Aussagen der Schauspielerin.