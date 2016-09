Wer teilnehmen möchte, braucht sich zumindest um eines keine Sorgen zu machen: "DSDS" will weiter auf das Motto "No Limits" setzen und heißt jede Musikrichtung vom Schlager über Hip Hop, Rap, Pop, Reggae oder Rock willkommen. Bei den offenen Castings können die Nachwuchsmusiker ohne Voranmeldung vorsingen und sich so für die Show qualifizieren. Gesucht werden "gute Typen, schräge Charaktere, Entertainer, Internetstars und Stimmen, die unter die Haut gehen". Die 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird wieder von Oliver Geissen moderiert und startet Anfang 2017.