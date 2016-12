München - Stille Nacht, heilige Nacht: Auch für die 1860-Profis ist die stade Zeit gekommen, bis 2. Januar haben sie Urlaub. Wie sie die Weihnachtszeit verbringen? „Bei uns läuft es traditionell so ab“, erzählt Kapitän Stefan Aigner der AZ, „wir treffen uns Mittags am Heiligen Abend, dann gibt’s Weißwürste, bevor wir meist zum Friedhof und in die Kirche gehen. Danach ist Bescherung. Heuer ist es für mich das erste Mal, mit meinem Sohn Felix Weihnachten zu feiern. Er versteht zwar noch nicht, was da passiert, aber es ist schön, dass er dabei ist.“ Feliz Navidad, Felix!