Minsk - "Weißrussland muss noch wichtige Schritte auf dem Weg zu demokratischen Wahlen machen", sagte Kent Harstedt von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Minsk. Die prowestliche Opposition gewann demnach zwei der 110 Sitze im Parlament, alle anderen Abgeordneten gehören dem regierungstreuen Lager an. Etwa 200 Menschen protestierten am Abend in der Hauptstadt gegen Wahlmanipulation.