Weiß-blau kochen Bayerische Rezepte für Insider und Zugroaste

Knödel aller Art sind also nicht nur die klassische Beilage zum Schweinebraten, es gibt sie in Bayern sowohl zur Vorspeise, zum Hauptgang und als Nachspeise.

Zur Vorspeise denke man an eine Suppe mit Grießnockerln oder Leberknödeln und eine cremige Schwammerlsuppe in der er schwimmt, der geliebte Knödel. Danach für den kleinen Hunger das Dunkelbiergulasch mit Knödel und als Hauptgericht eine ordentliche Kalbshaxn mit Krautsalat und Kartoffelknödel. Auch passend wäre ein Stück Spanferkel oder was vom Böfflamott, denn auch dazu passt er gut, der treue Knödel. Für Vegetarier gibt es natürlich auch noch Knödel, in dem Fall mit Rahmschwammerln oder wie es die südtiroler Nachbarn vorgemacht haben mit Spinat und Käse.

Wer eine Pause vom Knödel braucht, serviert stattdessen Bratkartoffeln oder Kartoffelschmarrn, ergänzt durch Sauerkraut und Blaukraut.

Spätestens wenn der Duft von frisch gebackenen Brezn durch die Straßen zieht, hat man den Knödel dann vergessen. Automatisch schaltet sich das innere Navi ein und steuert den nächstgelegenen Biergarten an, in dem man entweder Mitgebrachtes essen oder sich von dem reichlichen Brotzeitangebot neben dem Bierschank etwas holen kann. Eine große Portion Obazda und pfeffriger Radi zur Breze, dazu Fleischpflanzerl und Kartoffelsalat. Schweinebraten gibt es immer und überall, aber auch so weltbekannte Schmankerln wie Steckerlfisch, feine Bratensülze, Bauernbrot mit Griebenschmalz und natürlich Leberkäs muss man in Bayern einfach gegessen haben. Als Nachspeise verlockt in Butterschmalz gebackener Kaiserschmarren und Bayerisch Creme und wer noch was reinkriegt, genießt in der Abendsonne zum Haferl Kaffee die frische Rohrnudel und ein paar Auszogne.

Ach Bayern, Land der Berge und des Bieres, was wäre das Leben ohne die blau weiße Ruhe, mit der man voltgefressen satt vom Gipfel des Genusses ins Tal der süßen Träume steigt!

