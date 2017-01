Ryan Reynolds bessere Hälfte Blake Lively ("The Shallows" ) darf sich als die Werbeträgerin der neusten Kampagne des Kosmetik-Herstellers L'Oréal rühmen. Die 29-Jährige, die bereits 2013 zur Beauty-Botschafterin des Labels ernannt wurde, ziert die neue "Your Skin, Your Story"-Werbungen. Das gab die Schauspielerin in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite bekannt.