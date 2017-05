Weil es ihm zu dreckig war Betrunkener flutet Polizeiwache mit Sprinkleranlage

Einen Tag vor Frankreich-Wahl Hacker-Angriff auf Macron: Zehntausende Dokumente geleakt

Vor dem Finale der Frankreichwahl sorgt ein Datenleck für Aufregung. Dokumente aus dem Wahlkampfteam des Favoriten Macron gelangen an die Öffentlichkeit. Der Fall weckt Erinnerungen an die US-Wahl 2016. Wollen Hacker die Stimmung in letzter Minute kippen?