Gewalteskalation beim Kollegah-Konzert in Leipzig - und mittendrin: der selbsternannte Zuhälter-Rapper höchstpersönlich. Beim Auftakt seiner "Imperator"-Tour in Leipzig am Samstag hat der Rap-Star, der normalerweise mit seiner lyrischen Schlagfertigkeit und seinem ausgeklügelten Wortwitz Millionen begeistert, einen Fan auf der Bühne brutal niedergeschlagen. Im Netz überwiegt die Kritik an der heftigen Reaktion des 32-Jährigen.