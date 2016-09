So weit will DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher noch nicht gehen: "Aber es ist dringend angeraten, miteinander zu sprechen, damit andere nicht permanent unser Verhältnis hinterfragen müssen." Das Internationale Paralympische Komitee, in dessen Athleten-Council sich Schuh am Wochenende wählen lassen will, hatte im Gegensatz zum IOC Russland wegen des erwiesenen Staatsdopings komplett von den Spielen ausgeschlossen. Dass Bach die Paralympics in seiner Olympia-Schlussrede mit keinem Wort erwähnte, ist für Schuh "entweder schludrig und würde damit die Kompetenzfrage nach sich ziehen. Oder es war volle Absicht. Beides würde ich als sehr fragwürdig empfinden." Wenn Bach wirklich ein Problem mit dem IPC habe, "muss er auch die Größe haben, offen anszusprechen, was ihm nicht passt".