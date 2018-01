Ein Täter zückt plötzlich ein Messer

Daraufhin flüchtete das Opfer in eine nahegelegene Gaststätte in der Sonnenstraße – dort bat er die Türsteher um Hilfe. Das Prügel-Quintett verfolgte den 31-Jährigen und ließ sich auch nicht von den Türstehern einschüchtern. Sie gelangten an ihnen vorbei, in der Gaststätte prügelten und traten sie dann weiter auf ihr Opfer ein. Einer aus der Gruppe zog sogar ein Taschenmesser und stach in Richtung des Mannes, glücklicherweise traf er ihn nicht damit.