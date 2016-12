Schwabing - Zwei PS treffen auf 115 Pferdestärken - und gewinnen. So lässt sich der Zusammenprall einer Kutsche mit einem BMW zusammenfassen, der sich am Freitag an der Kreuzung Elisabethstraße/Nordendstraße zugetragen hat. Dort stand eine 53-jährige Münchnerin mit ihrer Kutsche und wartete an der roten Ampel.