Oktoberfest 2017 - Wiesn wird heuer wohl noch teurer

Die müssten allerdings umgelegt werden auf die Preise für die Besucher.

Bierpreis steht noch nicht fest

Da das Oktoberfest in diesem Jahr 18 Tage lang ist, wollten die Wiesnwirte den Bierpreis des letzten Jahres ursprünglich halten. Ob dies möglich sei, ist noch fraglich.

Einen Brief über einheitliche Preiserhöhungen hatten die Wirte jedoch laut Steinberg nicht erhalten. Ob die Maß Bier in diesem Jahr bereits die Marke von elf Euro knacken wird, dazu konnte Steinberg noch keine Angaben machen. Das wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.