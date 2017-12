Auch auf die Waldbisons wartet an diesem vorweihnachtlichen Morgen eine Überraschung auf der frostigen Anlage. Inmitten des gefrorenen Raureifs ragt eine große Nordmanntanne mit bunter Obst- und Gemüsedekoration in die Höhe. Während sich der Großteil der Herde erst einmal über das frische Heu am Rande der Anlage hermacht, traut sich eine Kuh mit ihrem erst wenige Monate alten Jungtier gleich an die frische Tanne heran und genießt es sichtlich, den Kopf tief in die Äste zu stecken. Nach und nach interessieren sich auch die anderen Tiere für den großen Christbaum, und so dauert es nicht lange, bis auch bei den Bisons der Weihnachtsbaum gefallen ist.