An den Feiertagen kommt die ganze Familie zusammen. So ist das auch bei Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama"). Pünktlich zum Fest postete die Latina ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie einen süßen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Darin sieht und hört man, wie sie ihre Mutter Guadalupe Rodriguez ins Zimmer ruft. Die taucht brav auf - und legt mit einer pfiffigen Weihnachtsperformance los.