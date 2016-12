Weihnachten allein? 10 Tipps gegen den Heiligabend-Blues

2. Feiern Sie in der Stadt

Machen Sie sich schlau, was die Stadt an Heiligabend bietet. Einige Schwimmbäder haben bis 14 Uhr geöffnet (Nordbad, Michaeli-, Westbad, Dantebad, Olympia-Schwimmhalle und Prinzregentenstadion). Lust auf ein Weihnachtskonzert? Fürs Gasteig („Festliche Musik“, Philharmonie, 16 Uhr, 18 Euro) gibt es noch Restkarten. Christmetten gibt es etwa in der Jesuitenkirche St. Michael (22 Uhr, mit Weihnachtsoratorium), in der Theatinerkirche (20 Uhr) oder in der Heilig-Geist-Kirche (22.30 Uhr).

Und sehr hübsch ist ein Fest „für Frieden und Liebe“ im Kreativquartier (Dachauer Straße 114, Leonrodhaus, „Refugee Christmas Celebration“), zu dem jeder nette Mensch, ob Christ, Buddhist, Moslem oder irgendwas anderes, herzlich eingeladen ist. Wer mag, bringt Essen fürs Buffet mit. Oder verpackte Geschenke, legt sie unter den Christbaum – und darf sich selber eins mitnehmen.

3. Helfen Sie anderen

Manchen Leuten geht’s schlechter als Ihnen. Fragen Sie, ob Sie helfen können – im Pfarramt, Tierheim, bei der Münchner Tafel, Obdachlosenhilfe & Co.

4. Melden Sie sich mal wieder

Zerstritten mit der Großtante, dem Neffen, der Stiefschwester? Müssen Sie nachtragend sein oder könnten Sie einfach mal wieder anrufen? Versöhnen kann so schön sein.

5. Gehen Sie ins Kloster

Besinnliche (Exerzitien-)Tage können gut tun. Bei „Weihnachten im Kloster“ bei den St.-Anna-Schwestern im schwäbischen Ellwangen sind zum Beispiel Plätze frei (heute, 18 Uhr bis Sonntagmittag; 80 Euro inklusive Unterkunft und Verpflegung, % 07 961/ 56 78 66).

6. Heben Sie ab in die Sonne

Suchen Sie ganz spontan nach einem Lastminute-Flug (oder überlegen Sie, wo Sie lieber wären, als da, wo Sie jetzt sind – und planen Sie sofort Ihre nächste Reise.

7. Kuscheln Sie sich ein

Zelebrieren Sie ein Lieblings-Essen für sich allein, mit Kerzen, Musik und schöner Tischdeko. Oder machen Sie all die Dinge, die Ihr(e) Expartner(in) nicht leiden konnte: Krümeln Sie auf dem Sofa. Streichen Sie die Küche bunt. Schauen Sie sich alle Folgen von „Sissi“, „Magnum“, „Downton Abbey“ oder „Ray Donovan“ am Stück an.

8. Chatten Sie mal...

...und chatten Sie den ganzen Abend mit alten oder neuen Bekannten.

9. Entdecken Sie die Stadt neu

Spazieren Sie den ganzen Heiligabend lang durch die Stadt. Fotografieren Sie, was Sie entdecken. Und schicken Sie uns die schönsten Fotos zu.

10. Seien Sie fröhlich!

Genießen Sie den Abend, was immer Sie tun. Es gibt nicht so viele davon. Frohe Weihnachten!