Wehrleins Zukunft ungewiss Teamchefin entlassen: Der Sauber-Schmutz

Baku - Pascal Wehrlein wusste ganz genau, was da auf ihn zukommt. Mit knappen und unverfänglichen Antworten, aber spürbar verunsichert, versuchte der Sauber-Pilot, die hartnäckigen Nachfragen zum nebulösen Aus von Teamchefin Monisha Kaltenborn zu umschiffen. Das Thema hält die Formel 1 kurz vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku (Sonntag, 15 Uhr/RTL und Sky) unvermindert in Atem.