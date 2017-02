Wehen im Winterchaos Das lange Warten auf Blitzeis-Baby Luisa

Dann die rettende Idee: Die Bauers rufen ihren Hausarzt Dr. Thomas Jörg an. Der weiß, dass Dr. Fritz Eisenhut, ein anderer Arzt, schon pensioniert, in der Nähe wohnt. Eisenhut ist glücklicherweise zu Hause und kommt sofort mit. Er bringt die Familie zu einer Bekannten in der Nähe.

Ein Krankenwagen kommt wegen der Glätte nicht weiter

Eine benachbarte Krankenschwester und eine medizinische Fachangestellte aus der Hausarzt-Praxis, die selbst wegen der Glätte am Berg nicht zur Arbeit kommen konnten, eilen auch dazu. Daniela Bauer liegt immer noch in den Wehen. "Wann kommt endlich die ersehnte kompetente Hilfe?", fragt sie sich.

Doch vom Rettungsdienst keine Spur. Inzwischen versuchen sogar zwei Krankenwagen, einer aus Landau und einer aus Dingolfing, und ein Notarzt das Haus zu erreichen. Doch es scheint wegen der glatten Fahrbahnen aussichtslos – einer der Sanka bleibt hängen.

Das Team von Hausarzt Dr. Jörg ruft bei der Stadt an, um schnell Hilfe zu organisieren, damit der Streudienst die Straßen vom Eis befreit. Gefühlt eine Stunde mindestens habe es gedauert, bis endlich der erlösende Rettungswagen kommt, erinnert sich Thomas Bauer.

Der Dingolfinger Krankenwagen kommt schlussendlich als erster bei der Familie an. Auf dem Weg gabeln die Sanitäter mit der werdenden Mutter im Wagen dann noch den Notarzt auf. Dann geht es im Eiltempo in die Klinik. Den ersten Notruf setzt Thomas Bauer bereits um 8.42 Uhr ab: Im Deggendorfer Donau-Isar-Klinikum trifft die Familie letztendlich gegen 10.30 Uhr endlich ein. Und das im wahrsten Sinne in letzter Minute. Denn nach nur zwölf Minuten im Krankenhaus ist die kleine Luisa auf der Welt. Die Familie ist überglücklich und dankbar, dass diese Blitzeis-Baby-Tortur so glimpflich ausgegangen ist. "Alle haben zusammengespielt und vor allem die Frau, bei der ich auf dem Sofa lag, war sehr nett und herzlich", sagt Daniela Bauer.