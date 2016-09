Schon am Sonntag müssen die DFB-Stars in Oslo gegen Norwegen ran und haben dann damit ihr Nationalmannschaft-Programm erfüllt. Auch für David Alaba, Javier Martinez und Thiago, die jeweils am Montagabend mit ihren Nationalteams im Einsatz sind, dürfte das Schalke-Spiel am Freitag nicht in Gefahr sein.