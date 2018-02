Wegen "ungeeigneter Inhalte" gelöscht Nach kurzzeitigem Verschwinden ist "Telegram" zurück im App Store

Zuletzt konnten User kurzzeitig die iOS-Versionen der Messenger-Apps "Telegram" und "Telegram X" in Apples App Store nicht mehr herunterladen. Die Apps wurden offenbar gelöscht, wie "Telegram"-Boss Pavel Durov via Twitter mitteilte. So seien die Macher von Apple darauf aufmerksam gemacht worden, dass "ungeeignete Inhalte" über die Apps verbreitet worden waren. Nun sind die Programme bereits wieder erhältlich.