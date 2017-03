Wegen Überlastung Ordnungsamt bekommt 63 zusätzliche Stellen

Lesen Sie auch: Kreisverwaltungsreferat - Sie stehen für uns Schlange

Am Dienstag hat der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats deshalb weitere 63 Stellen genehmigt (darunter sind elf neue, die übrigen werden entfristet) – für die Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Eichstättstraße (Bruttomonatsgehalt: 2543 bis 3246 Euro plus München-Zulage plus Jahressonderzahlung). Allein die neuen Stellen kosten die Stadt 591 542 Euro zusätzlich pro Jahr.