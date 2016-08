München - Zur Wiesn verzeichnen die Hoteliers in München eine geringere Nachfrage als sonst. "Die Buchungslage ist so, dass es noch zu allen Zeiten Zimmer gibt", sagte der Vizevorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes in der Kreisstelle München, Martin Stürzer, am Montag. Sogar am besonders gefragten mittleren Wiesn-Wochenende gebe es noch Unterkünfte in unmittelbarer Nähe des Festgeländes. Er gehe von 10 bis 15 Prozent weniger Buchungen aus, sagte Stürzer.