"Wegen starker Schmerzen" Lady Gaga muss die restlichen Konzerte ihrer Tour absagen

So reagiert Lady Gaga auf den Tour-Abbruch

Das Team der Sängerin erklärte zudem: "Sie ist in der Obhut von medizinischen Fachkräften, die eng mit ihr zusammenarbeiten, damit sie auch in Zukunft für ihre Fans auftreten kann." Im Herbst 2017 hatte die 31-Jährige bekanntgegeben, dass sie an Fibromyalgie leide. Dabei handelt es sich um eine chronische Krankheit, die Muskel- und Gelenkschmerzen verursacht.

Die Sängerin ließ ihre Fans wissen: "Ich bin so am Boden zerstört, dass ich nicht weiß, wie ich es in Worte fassen soll. Alles was ich weiß, ist, dass, wenn ich das nicht tue, ich nicht zu den Worten oder der Bedeutung meiner Musik stehe. Mein Ärzteteam unterstützt die Entscheidung, dass ich mich zu Hause erholen kann. Ich liebe diese Show mehr als alles andere und ich liebe euch, aber darauf habe ich keinen Einfluss."

Weiter erklärte Lady Gaga: "Ich verspreche euch, dass ich in eure Stadt zurückkommen werde, aber im Moment muss ich mich selbst und mein Wohlergehen an erste Stelle setzen. Ich liebe euch, für immer".

Zuletzt trat Lady Gaga bei der Grammy-Verleihung am 28. Januar in der Öffentlichkeit auf. Während einer emotionalen Performance sang sie die Lieder "Joanne" und "Million Reasons". Ab Dezember 2018 wird die Künstlerin in Las Vegas eine feste Bühnenshow haben. Zwei Jahre soll sie im MGM's Park Theater auftreten. 74 Termine sind geplant.