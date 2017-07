Wegen "Sicherheitsbedenken" Proteste gegen Entzug der Akkreditierung von Journalisten beim G20

Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" haben 4 von den 32 Journalisten auf der "schwarzen Liste" zuvor in Kurdengebieten im Südosten der Türkei gearbeitet. Zwei Fotografen etwa seien nach Angaben der Zeitung 2014 in der Kurdenhochburg Diyarbakir kurzzeitig in türkische Haft gekommen. Eine Anti-Terror-Einheit der türkischen Polizei habe sie verdächtigt, Spione oder Provokateure zu sein. Ähnliche Erlebnisse haben nach Informationen der Zeitung auch die anderen Journalisten gemeinsam, deren Namen beim G-20-Treffen auf der "schwarzen Liste" standen.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der "Frankfurter Rundschau" (Online-Ausgabe), er erwarte von CDU/CSU und SPD, dass sie sich "schnell und vollumfänglich zu diesem unglaublichen Vorgang" äußerten. "Sollte sich der Verdacht erhärten, dass ausländische Geheimdienste Einfluss auf diese Liste hatten, dann wäre das ein beispielloser Vorfall. Wenn die Bundesregierung Gastgeber für die Despoten dieser Welt wie Putin und Erdogan ist, bedeutet dies nicht, wie in ihren Heimatländern auch hier die Pressefreiheit einzuschränken."

Kubicki: "Seltsamer Sinneswandel"

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki forderte am Dienstag: "Der schlimme Verdacht, dass Interventionen des türkischen Geheimdienstes zum Entzug von Akkreditierungen beim G20-Gipfel geführt haben sollen, muss schnellstmöglich und umfänglich aufgeklärt werden." Das Bundespresseamt und der Bundesinnenminister seien in der Pflicht zu erklären, wie es plötzlich zu diesem seltsamen Sinneswandel gekommen sei, obwohl den Journalisten zuvor offenbar problemlos Pressezugang auch in sensible Bereiche gewährt worden sei.

Die Sicherheitsbedenken resultierten ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden, betonte Regierungssprecher Seibert. "Diese Bedenken mussten vom Bundespresseamt ernstgenommen werden und hatten demnach Einfluss auf die bereits erteilten Akkreditierungen. Das Bundespresseamt entschied daher, auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Personen die Akkreditierung zu entziehen." Tatsächlich sei 9 Medienvertretern die Akkreditierung entzogen worden. Die übrigen 23 Medienvertreter seien nicht mehr am Medienzentrum erschienen.

