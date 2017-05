Wegen Russland-Ermittlungen? Entlassung des FBI-Chefs: Ein Hauch von Watergate

Der wahrscheinlich wahre Grund für Comeys Entlassung: Seine Behörde ermittelt wegen möglicher Russlandkontakte des Trump-Teams. Dabei geht es insbesondere um eine mögliche Einmischung Moskaus in die US-Wahl zugunsten Trumps. Sein früherer Sicherheitsberater Michael Flynn musste wegen der Affäre bereits seinen Hut nehmen.

US-Medien und die Demokraten vermuten, dass Trump Comey deshalb rausgeworfen hat. Diese Untersuchungen gegen Trump und seine Mannschaft sind seit Monaten ein Schatten über der Präsidentschaft des Republikaners.

Zwar schrieb Trump in einem Brief an das FBI, Comey habe ihm drei Mal persönlich gesagt, dass nicht gegen ihn selbst ermittelt werde. Allerdings könnten auch mögliche Machenschaften seines Teams mit russischen Agenten letzten Endes dem US-Präsident selbst schaden.

Was die Demokraten fordern: Sie verlangen in der Affäre um mögliche Russland-Kontakte des Trump-Teams nun erneut die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers. Trump habe wiederholt versucht, die Ermittlungen abzuwürgen, erklärte der frühere Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders. Die Entscheidung zur Entlassung Comeys werfe die ernste Frage auf, was die Regierung verberge. Der Rauswurf wenige Tage vor Comeys geplanter Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senates sei "sehr verstörend". Es sei klar, dass der von Trump handverlesene künftige FBI-Chef diese Ermittlung nicht objektiv führen können werde.

Davon will man im Weißen Haus natürlich nichts wissen: Trump-Beraterin Kellyanne Conway wies die Vorwürfe umgehend zurück und sagte: "Es ist keine Vertuschung." Es habe "null" mit den Ermittlungen zu tun, sondern gehe darum, die Integrität des FBI wiederherzustellen.

Kritik an Trump kam aber auch aus den eigenen Reihen: Republikaner John McCain zeigte sich "enttäuscht".

Der Vergleich zu Watergate: In Kommentaren wurden bereits Vergleiche mit dem Watergate-Skandal laut, der 1974 zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon geführt hatte. In der damaligen Affäre um das illegale Abhören der Demokratischen Partei hatte der Republikaner Nixon ebenfalls den Chefermittler gefeuert.

Trumps Schreiben im Wortlaut: Sein Brief an Comey

Lieber Direktor Comey,

ich habe vom Generalbundesanwalt und seinem Stellvertreter die angehängten Briefe erhalten, die Ihre Entlassung als Direktor des Federal Bureau of Investigation empfehlen. Ich habe diese Empfehlung akzeptiert, Sie sind hiermit entlassen und werden mit sofortiger Wirkung aus dem Amt entfernt.

Ich weiß es zwar sehr zu schätzen, dass Sie mich in drei verschiedenen Situationen darüber informiert haben, dass nicht gegen mich ermittelt werde; dennoch stimme ich mit dem Justizministerium darin überein, dass Sie nicht in der Lage sind, das FBI effektiv zu führen.

Es ist essenziell, eine neue Führung für das FBI zu finden, die das Vertrauen der Öffentlichkeit und das Zutrauen in die Kernaufgaben seiner Aufgaben in der Strafverfolgung wieder herstellt.

Ich wünsche Ihnen für künftige Unternehmungen bestes Gelingen.

Donald J. Trump

