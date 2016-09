Denn obwohl die Dult zwei Tage kürzer als geplant war, sollen die Schausteller die kompletten Standgebühren zahlen. Das wiederum gefällt der Stadtratsfraktion der CSU nicht. Sie hat daher einen Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gestellt, "die Beschicker der Jakobi-Dult in Höhe der nutzlos aufgewandten Gebühren für die ausgefallenen Markttage in der 'Woche der Trauer' zu entschädigen."

Eine Antwort aus dem Büro des OB steht noch aus.