München - In den ersten CSU-Papieren, die vor der Klausur im Januar bekannt werden, dreht sich alles ausschließlich um Sicherheit, Flüchtlinge, Zuwanderung und Integration. Zum geforderten Kopftuchverbot heißt es in einer Beschlussvorlage: "Bund und Länder sind gefordert, im Sinne der Rechtsklarheit zügig entsprechende Verbote zu erlassen." Die unabhängige und neutrale Justiz sei Grundpfeiler unseres Rechtsstaates. Das Vertrauen der Öffentlichkeit hierauf dürfe durch das äußere Erscheinungsbild einer Richterin oder Staatsanwältin nicht erschüttert werden. So steht es in dem Papier, das der Deutschen Presseagentur vorliegt.