Auch die Stadt wirft manchmal Knüppel zwischen die Beine

Es sind aber nicht nur die großen Paragrafen auf Landesebene, die den Geschäften das Leben mitunter schwer machen. Manchmal sind es auch die kleinen Regelungen von Seiten der Stadt. Flori Schuster, der Geschäftsführer vom Sporthaus Schuster, weiß davon ein Lied zu singen: Vor knapp 15 Jahren hat sein Unternehmen das Sportgeschäft Münzinger im Neuen Rathaus übernommen. Im Schaufenster wollte Schuster mit einer Videowand werben. Aber so moderner Kram hinter der altehrwürdigen Fassade? Der Stadt hat das nicht gefallen: 1.800 Euro Strafe. "Ich habe mir da offenbar keinen Laden gekauft, sondern ein Denkmal", spottet Schuster.

Der Sporthaus-Chef und seine Kollegen fordern von der Stadt bei der Auslegung von Vorschriften deshalb eine etwas großzügigere Handhabe. So müsse man es, da die Baustelle für die zweite Stammstrecke die Innenstadt jetzt für fast zehn Jahre unter einer Staubwolke begraben werde, den umliegenden Geschäften zum Beispiel erlauben, auf sich aufmerksam zu machen, etwa mit Werbeplakaten auf den Bauzäunen.

Altstadt bekommt jetzt "stöckelschuhfreundliches Pflaster"

Bürgermeister Schmid notierte bei der Podiumsdiskussion fleißig mit. Es sei zwar nicht so, dass die Stadt bei allem immer nur bremse, sagte er. Beispielsweise sei in der Fußgängerzone erst kürzlich die Zahl der Sitzgelegenheiten erhöht worden. Zudem werde dort gerade ein stöckelschuhfreundliches Pflaster verlegt. Der Sache mit der Videowand im Rathaus wolle er aber nachgehen. Und auch beim Ladenschlussgesetz will er sich weiter Gedanken machen.

Es sei klar, sagte Schmid: Wenn man abends nur noch im Internet einkaufen könne, dann leide da natürlich der Einzelhandel darunter. Er will sich deshalb dafür einsetzen, dass Geschäfte wie Hirmer und Kustermann trotz schwindender Besucherströme und der Konkurrenz mit dem Online-Handel auch in Zukunft noch einen sicheren Platz in München haben. "Solche Häuser machen das Gesicht der Stadt schließlich aus", so Schmid.

Ob Schmid da aber so viel wird ausrichten können? So weit scheint es mit der Shopping-Freundlichkeit in München nämlich nicht her zu sein. Bezeichnenderweise kam bei der Veranstaltung am Dienstagabend die Nachricht herein, dass die Stadt für den 8. September eine lange Einkaufs-Nacht genehmigt hat – allerdings nur unter der Bedingung, dass diese keinesfalls "lange Einkaufs-Nacht" genannt wird. Nicht, dass die Veranstaltung dann einen zu kommerziellen Einschlag bekommt.

