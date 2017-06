Faustschläge auf dem Standstreifen

Was war passiert? Zwei Fälle wurden vor Gericht verhandelt. Geklagt hatte ein Echinger, mit dem sich der 19-Jährige auf der A9 im November 2015 erst einen verbalen Streit lieferte und dann handgreiflich wurde. An diesem Tag fuhr der junge Mann mit dem Auto seines Vaters auf der A9 bei Ingolstadt. Es herrschte stockender Verkehr, was der Jungfußballer offensichtlich gar nicht gut fand. Er überholte deswegen auf dem Standstreifen. Im Bereich der Ausfahrt Ingolstadt-Nord wollte er dann wieder einscheren - das aber verhinderte der spätere Geschädigte und Kläger. Daraufhin scherte der 19-Jährige ein Auto vor dem Fahrzeug des Klägers in die Fahrzeugkolonne ein und brachte danach den BMW abrupt zum Stehen. Er blockierte damit die Autobahnabfahrt.