München - Was am Montag um kurz nach 20 Uhr in einer U-Bahn vom Hauptbahnhof in Richtung Odeonsplatz geschah, ist eigentlich unvorstellbar: Ein 38-jähriger Münchner pöbelte lautstark gegen eine Frau und deren Tochter, weil diese Koftücher trugen. Damit nicht genug: Der Mann schlug mehrfach nach beiden Frauen und verletzte das Mädchen dabei.