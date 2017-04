Wegen ihrer Autobiografie Kris Jenner hat die Schnauze voll von Caitlyn Jenner

Ist Caitlyn Jenner (67) in ihren Memoiren "The Secrets of My Life" zu weit gegangen? In einem neuen Clip aus der kommenden Folge von "Keeping Up With the Kardashians" redet ihre Ex Kris Jenner (61) Tacheles über das Buch, das am 27. April erscheinen wird. "Ich habe es gelesen und das einzig Nette was darin über mich steht, ist, dass ich einmal auf einer Party großartig war", erzählt Kris Jenner ihren Töchtern Kim (36) und Khloé (32) Kardashian.