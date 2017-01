Wegen Grenzmauer Krawall unter Nachbarn: USA und Mexiko zerstritten

Seine Anhänger dürften von der nassforschen Art des US-Präsidenten begeistert sein, Mexiko hat er erneut damit brüskiert. Er trieb Peña Nieto dermaßen in die Ecke, dass er den Besuch absagen musste. In Mexiko stand er ohnehin schon unter Druck, viele werfen ihm Duckmäusertum gegenüber den USA vor. Er ist so unbeliebt wie noch nie, nur noch zwölf Prozent der Mexikaner bescheinigen ihm eine gute Regierungsführung.

Mexikos Opposition wittert ihre Chance

Auch wenn Fundamentalopposition zu nichts führen dürfte, wittern in Mexiko die Populisten bereits Morgenluft. Der linksnationalistische Politiker Andrés Manuel López Obrador liegt in den Umfragen derzeit vorne. Er tritt für einen harten Konfrontationskurs mit den USA ein. In eineinhalb Jahren wird in Mexiko gewählt.

Die beiden Nachbarn pflegen ohnehin schon ein ambivalentes Verhältnis. Es ist geprägt von gegenseitiger Abhängigkeit, Minderwertigkeitskomplexen in Mexiko, gelegentlicher Überheblichkeit in den USA. Im polternden Trump zeigt sich für viele Mexikaner einmal mehr die hässliche Fratze des arroganten Gringo.

Schon früh hatte sich Trump auf das Nachbarland eingeschossen. "Mexiko ist nicht unser Freund", sagte er im Wahlkampf. Als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamierte er die Nachbarn im Süden. Peña Nieto streckte zunächst die Hand aus und lud ihn nach Mexiko ein. Der Schuss ging ordentlich nach hinten los: Nach den Gesprächen im Präsidentenpalast schwadronierte Trump vor der versammelten Hauptstadtpresse wieder von seiner Mauer. Peña Nieto stand neben ihm und schaute gequält drein. Für die Einladung musste er in Mexiko reichlich Prügel einstrecken.

Früher oder später muss Mexiko mit den USA verhandeln

Die Absage des Treffens im Weißen Haus ist kurzfristig vielleicht ein starkes Signal, früher oder später wird sich Peña Nieto mit dem neuen Chef im Weißen Haus allerdings auseinandersetzen müssen. Die Tür ganz zuschlagen, kann er nicht - dafür sind die USA für Mexiko viel zu wichtig.

Die ungleichen Partner werden sich zusammenraufen müssen. Auf dem Spiel steht eine enge Zusammenarbeit bei den Ermittlungen gegen der organisierten Kriminalität, eine weitreichende Kooperation beim Kampf gegen illegale Einwanderung und ein jährliches Handelsvolumen von über 500 Milliarden US-Dollar.

"Wir suchen nach einem Termin in der Zukunft", sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. "Wir halten die Kommunikationskanäle offen." Auch Peña Nieto schob nach seiner Absage sofort ein Gesprächsangebot hinterher: "Mexiko bekräftigt seine Bereitschaft, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um Verträge zum Wohle beider Nationen zu schließen."